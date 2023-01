"La procédure budgétaire d’élaboration du projet de loi de finances (PLF) pour 2024 débutera par un cycle de réunions techniques qui se dérouleront entre le 15 février 2023 et le 15 mars 2023", indique aux ministres et secrétaires d’État la directrice du Budget, Mélanie Joder, dans une circulaire diffusée le 25 janvier 2023. Cette circulaire précise l’organisation des réunions techniques et leurs objectifs. Concernant les effectifs et la masse salariale, les ministères devront retenir une valeur stable du point d’indice. Le recours aux cabinets de conseil fait partie des points d’attention.