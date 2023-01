"Le bilan global de l’IAE (insertion par l’activité économique) demeure perfectible", affirme l’inspection générale des affaires sociales, dans un rapport publié jeudi 26 janvier 2023. La mission appelle à mieux cibler les publics les plus éloignés de l’emploi et ainsi privilégier le qualitatif au quantitatif. Elle recommande aussi de mieux mesurer et valoriser l’accompagnement social fourni dans les structures.