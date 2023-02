Dans "De gré et de force. Comment l’État expulse les pauvres", Camille François, maître de conférences en sociologie à l’Université Paris 1 Panthéon Sorbonne, retrace la trajectoire de centaines de familles endettées qui restent dans leur logement ou sont contraintes le quitter. Parmi ces derniers ménages, 40 % sont expulsés par les forces de police et 25 % partent d’eux-mêmes, observe le sociologue, qui a cherché à comprendre pourquoi, dans la majorité des cas, ce départ se déroule calmement malgré ses conséquences sociales dramatiques. Interrogé par AEF info le 26 janvier 2023, il revient sur les obstacles à la politique de prévention des expulsions et s’inquiète de la proposition de loi "anti-squat" des députés Renaissance, actuellement examinée au Sénat qui, selon lui, "augure une contre-révolution en matière de procédure d’expulsion".