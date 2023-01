L’académie de Bordeaux utilise son compte Instagram (@acbordeaux) pour décoder Parcoursup pour les lycéens, les étudiants et leurs familles. Alors que la phase d’inscription et de formulation des vœux sur la plateforme a débuté depuis une semaine, le rectorat propose aux élèves et aux parents de poser leurs questions en direct sur le réseau social ce jeudi 26 janvier 2023 entre 18 heures et 19 heures. Cet "Instalive" sera animé par un élu au conseil académique à la vie lycéenne et mobilise deux experts régionaux du sujet : l’adjointe au Draio (délégué régional académique à l’information et à l’orientation), Sandra Castay et directeur territorial de l’Onisep, Frédéric Palluy. Ce live sera accessible en replay. Les candidats ont jusqu’au 9 mars prochain pour finaliser leurs vœux.