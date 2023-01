"Si un effort réel a été fait au niveau des programmes des cycles 3 et 4, il ne se traduit pas de manière efficace dans les classes et son impact sur le développement de la pensée est insuffisant", constate l’IGESR dans un rapport publié le 26 janvier 2023. Interrogé par AEF info, Olivier Sidokpohou, responsable du collège "expertise disciplinaire et pédagogique", note que les professeurs des écoles "ont aussi fort à faire" sur d’autres points du programme et que souvent, au collège, les enseignants de technologie et de mathématiques "ne se parlent pas", ce qui "n’est pas nouveau".