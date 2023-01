MG France refuse que les médecins généralistes soient des "boucs émissaires" de la situation dans laquelle se trouvent les six millions de personnes dépourvues de médecin traitant. Le syndicat de médecins généralistes l efait savoir en termes très directs le 26 janvier lors d’un colloque sur l’avenir du médecin traitant auquel participaient Thomas Fatôme (Cnam) et Marie Daudé (DGOS) et clôturé par François Braun. Agnès Giannotti rappelle l’engagement constant du syndicat qu’elle préside pour travail en "interprofessionnalité" et réclame l’arrêt de la dérégulation de l’accès aux soins.