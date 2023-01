L’attractivité des laboratoires parisiens est en perte de vitesse pour les chercheurs Inserm, comme pour ses ingénieurs et techniciens, souligne la Cour des comptes, citant le bilan social 2020 de l’organisme. Ainsi, l’évolution de la part des personnels franciliens depuis 2011 est favorable à la province, avec un transfert de près de 6 points sur la période. Par ailleurs, les personnels franciliens sont en moyenne plus vieux d’un an, tandis qu’une fois le concours de chargé de recherche réussi, les recrues optent de préférence pour une autre région que l’Île-de-France.