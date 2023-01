"L’utilisation de ChatGPT à Sciences Po, ou de tout autre outil ayant recours à l’IA est, à l’exception d’un usage pédagogique encadré par une enseignante ou un enseignant, pour l’instant strictement interdite lors de la production de travaux écrits ou oraux par les étudiantes et étudiants de sous peine de sanctions qui peuvent aller jusqu’à l’exclusion de l’établissement, voire de l’enseignement supérieur." Cet extrait est issu d’un courrier envoyé cette semaine aux enseignants de l’institut par Sergei Guriev, son directeur de la formation et de la recherche. Une information de BFMTV, confirmée à AEF info par Sciences Po le 26 janvier 2023. Ainsi, les IA génératrices de textes "vont inévitablement et rapidement faire évoluer les pratiques pédagogiques et les évaluations", dit-il, en indiquant que l’Institut des compétences et de l’Innovation de l’IEP "a rédigé une note sur le sujet".