"Après deux réunions de négociation sur les minima de branche de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie, les organisations syndicales et patronales se sont séparées sur un désaccord", regrettent trois organisations syndicales représentatives (CFDT, CFE-CGC et FO) de la branche, dans un communiqué commun, le 26 janvier 2023. Les syndicats, qui demandent "une revalorisation prenant en compte l’inflation réelle de 2022 et prévisionnelle 2023", déplorent "la position fermée de l’UIMM", et appellent la fédération patronale à revenir sur sa position. En 2022, les partenaires sociaux avaient signé un accord augmentant les minima des ingénieurs et cadres de 3,1 % (lire sur AEF info). "Cette posture patronale préfigure aussi une négociation âpre et difficile sur la grille nationale des minima de la nouvelle convention collective", s’inquiètent les syndicats.