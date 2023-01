Le Défenseur des droits et l’Institut national de la consommation ont mené une étude sur la disponibilité et la qualité des réponses apportées aux usagers par les plateformes téléphoniques de quatre services publics. Pôle emploi est le mieux noté puisque plus de huit appels sur dix aboutissent. Toutefois, l’enquête note que les informations données ne sont pas toujours satisfaisantes.