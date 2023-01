Alors que la réforme de la formation professionnelle portée par la loi "Avenir professionnel" de 2018 fêtera ses cinq ans en septembre 2023, une série d’ajustements se profilent. Malgré une actualité monopolisée par la réforme des retraites, "on souhaite engager les concertations dans les toutes prochaines semaines", a indiqué Linda Debernardi le 26 janvier 2023, lors de l’UHFP organisée à Cannes. "On espère que les partenaires sociaux seront présents", a ajouté la conseillère développement des parcours et transitions au ministère de l’Enseignement et de la Formation professionnels.