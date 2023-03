L’un des objectifs de l’Institut Mines-Télécom Business school dans le cadre de son plan stratégique 2023-2027 : "renforcer" son programme bachelor, explique Imed Boughzala, directeur des formations initiales de l’école de management, lors d’un entretien à AEF info en janvier 2023. "Nous voulons lui donner plus de visibilité, d’impact, de volume en augmentant le nombre d’apprenants et de spécialités", dit-il. En parallèle, l’IMT BS envisage de créer un bachelor en quatre ans avec une école d’ingénieurs partenaire. Sur le plan pédagogique, l’objectif est "de sortir l’étudiant des silos traditionnels de l’apprentissage, et de le confronter à des programmes transverses où il construit son savoir par la pratique", illustre Flavien Bazenet, enseignant-chercheur en entrepreneuriat et en innovation.