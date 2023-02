"Il n’existe pas une seule université au monde qui ressemble à Paris-Saclay. Nous devons donc construire un modèle de fusion unique", dit Alain Bui, président de l’UVSQ, dans une interview à AEF info le 27 janvier 2023, à propos de l’intégration sans fusion des universités d’Évry et de Versailles dans celle de Paris-Saclay. "Nous fusionnons nos cœurs de métier, la politique de formation, la politique de recherche, la politique d’innovation et de valorisation, mais cela n’implique pas d’avoir derrière une seule administration centrale, que l’on décentraliserait par la suite." À ses yeux, "garder la personnalité juridique permet de maintenir une agilité opérationnelle" pour l’UVSQ. Son "intégration pleine et entière" sera actée par une modification de ses statuts "d’ici fin 2024, en changeant de nom". L’UVSQ pourrait être rebaptisée "université Paris-Saclay Versailles" ou "Yvelines".