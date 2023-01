L’université Toulouse-III Paul-Sabatier demande à l’État et au conseil départemental de Haute-Garonne "d’apporter des solutions d’hébergement respectant la dignité humaine" aux migrants dont des mineurs qui occupent un bâtiment désaffecté depuis le 12 décembre 2022. Une motion a été adoptée par le CA le 23 janvier 2023 (30 voix pour et un contre). L’expulsion des occupants avait été prononcée par le tribunal administratif de Toulouse le 29 décembre 2022. Le 13 janvier 2023, cette même juridiction avait "mis fin à la mesure d’urgence d’expulsion". Ce bâtiment accueillait des activités de recherche et "n’a jamais été aménagé pour usage d’habitation et ne peut en aucun cas être considéré comme un bâtiment pouvant héberger des personnes", rappelle l’université. Voués à la démolition, les locaux font désormais l’objet d’un appel d’offres pour le choix d’un AMO en vue de leur réhabilitation.