Une part d’enseignants-chercheurs poursuivis en forte augmentation, des décisions portant sur des violences sexistes et sexuelle majoritaires chez le personnel enseignant, une multiplication par neuf des dépaysements accordés : la réforme du Cneser disciplinaire amorcée sur le volet étudiant et les évolutions sociales de ces dernières années modifient nettement l’activité de l’instance. En seulement 15 ans, le volume annuel des décisions a été multiplié par cinq. Après s’être penché sur la période 2009-2019, AEF info examine désormais le tempo et la nature des décisions prises jusqu’en 2022.