Face à Emmanuelle Garnier, présidente sortante de l’université Toulouse-II Jean-Jaurès, soutenue par les listes "Ensemble pour l’université", Marie-Hélène Garelli, professeure de langue et littérature latines, tête de liste rang A au CA, pourrait être la candidate désignée par le Snesup-FSU, apprend AEF info le 26 janvier 2023. L’ancienne directrice de l’UFR Lettres, Philosophie, Musique, Arts et Communication ne confirme pas, préférant évoquer une "candidature collective jusqu’au moment où les résultats aux conseils centraux seront connus". Marie-Hélène Garelli a été VP Cevu dans l’équipe de Daniel Filâtre de 2010 à 2012 (lire sur AEF info). Par ailleurs, du fait de l’appel à la mobilisation contre la réforme des retraites le 31 janvier, les élections aux conseils centraux auront lieu les 30 (jour supplémentaire), 31 janvier et 1er février.