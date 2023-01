Alors que la session 2023 des concours enseignants devrait, comme les précédentes, laisser de nombreux postes vacants (lire sur AEF info) et que le métier de professeur fait face à une importante crise de recrutement, le MENJ réfléchit à plusieurs pistes pour retourner la situation. La dernière énoncée date du 24 janvier 2023 et a été donnée Pap Ndiaye à l’Assemblée nationale : "De manière structurelle, nous devons réfléchir au recrutement et à la formation des professeurs des écoles, par exemple par le recrutement et la formation d’élèves professeurs qui seraient titularisés au bout de 5 ans"