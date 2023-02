"Travailler sur les problématiques environnementales du groupe Apicil et proposer des idées." C’est l’objectif de la "communauté climat", composée de salariés volontaires, qui s’est constituée au sein du groupe de protection sociale. "C’est l’occasion de parler d’initiatives prises en interne en matière environnementale et de motiver les salariés pour changer leurs comportements autour de cinq thématiques : mobilité, déchets, alimentation, écogestes et Green IT", détaille à AEF info Cécile Rioux, en charge de la communauté, et par ailleurs responsable des achats.