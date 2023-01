"Entre fin 2020 et fin 2021, l’emploi en France accélère fortement : +1,1 million, après avoir stagné en 2020", souligne l’Insee, jeudi 26 janvier 2023. Tous les secteurs voient leurs effectifs augmenter, mais le secteur tertiaire marchand est le principal contributeur avec la création de 883 000 postes. Au total, fin 2021, il y avait 29 865 600 emplois salariés et non salariés, hors Mayotte.