Après l’adoption de l’accord mondial Kunming-Montréal, 2023 sera une année "très stratégique" en matière de financements de la biodiversité, expose l’ambassadrice à l’environnement Sylvie Lemmet, lors de la conférence "Climat et biodiversité : des COP… et après ?" le 25 janvier 2023. L’année doit notamment voir s’engager la réforme du Fonds pour l’environnement mondial. La diplomate espère qu’elle permettra de clarifier le coût de la mise en œuvre du nouveau cadre décennal. Quant au climat, l’opérationnalisation du fonds sur les pertes et préjudices, qui fait encore débat, est attendue.