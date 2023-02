Alors que les pratiques collaboratives "se développent" dans le système éducatif français, l’IGESR publie le 24 janvier 2023 un rapport qui liste les éléments nécessaires pour leur "donner un fondement stable". Les pratiques collaboratives nécessitent d’abord "un temps de concertation" pour leur conception, mise en œuvre et régulation. L’IGESR insiste sur le besoin de "formation à et par la coopération", s’appuyant sur la recherche afin d’identifier les dispositifs collaboratifs "pertinents et efficaces". Autre étape importante : "la communication sur leur bien-fondé" auprès des enseignants.