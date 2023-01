Taux d'usure. L’arrêté du 26 janvier 2023 porte adoption de mesures transitoires sur le calcul de l’usure, et permet à la Banque de France de calculer le taux d’usure chaque mois, plutôt que chaque trimestre. Cette mesure est toutefois temporaire et sera donc appliquée du 1er février 2023 jusqu’au 1er juillet (lire sur AEF info). Crédits budgétaires. Près de 165 M€ de crédits budgétaires initialement prévus au budget 2022 et non engagés sont réalloués...