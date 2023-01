FONCTION PUBLIQUE INSP. Le décret n° 2023-30 du 25 janvier 2023 relatif aux conditions d’accès et aux formations à l’Institut national du service public est publié (lire sur AEF info). Ce texte "réforme d’abord les modalités et conditions d’accès à l’Institut national du service public en tant qu’il crée une voie 'générale' et une voie 'Orient' ainsi qu’un troisième concours pour cette dernière. [De plus, il] modifie les conditions d’éligibilité aux concours internes...