Le Conseil économique, social et environnemental a adopté, mercredi 25 janvier, un avis intitulé "Du sol au foncier, des fonctions aux usages, quelle politique foncière ?" À travers ce texte, le Cese a souhaité se saisir de ce "sujet majeur" qu’est la lutte contre l’artificialisation des sols. Laquelle appelle des actions "volontaristes et urgentes." À commencer par le respect du calendrier de mise en œuvre de l’objectif de ZAN inscrit dans la loi climat et résilience. Le Cese appelle donc à procéder "au plus vite" à la révision des documents d’urbanisme.