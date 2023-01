Le décret relatif aux conditions d’accès et aux formations à l’Institut national du service public, qui entérine notamment la suppression du classement de sortie à partir de la promotion 2024-2025, est publié au Journal officiel ce 26 janvier 2023. Outre cette disposition, ce texte prévoit le maintien d’une voie "Orient" pour les diplomates et d’un concours spécifique et revoit l’organisation de la formation initiale fondée sur un référentiel de compétences. Il crée également un comité d’aptitude pour les élèves dont les résultats ne répondent pas aux attendus.