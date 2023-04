"Nous avons lancé beaucoup de chantiers avec notre stratégie 'PC 2025'. Et j’ai envie de finir ce que j’ai commencé avec mes équipes. Je serai donc candidat à ma succession", déclare Vincent Croquette, directeur de l’ESPCI Paris-PSL, à AEF info. Il revient sur la fin de son premier mandat, en particulier sur ses inquiétudes concernant l’effritement continu des subventions de la Ville de Paris : "La baisse depuis 2014 était une érosion ; là, nous avons passé un palier important cette année", reconnaît-il. "C’est d’autant plus problématique que 2023 est une année clé pour l’ESPCI, avec l’aménagement du bâtiment 'cœur', qui va entraîner des dépenses supplémentaires." Avec Régis Rosmade, secrétaire général, il revient sur le budget 2023, "maîtrisé" grâce à "un prélèvement sur les fonds de roulement, une baisse des dépenses et une aide du fonds ESPCI", et s’interroge sur la suite.