En cas d'accident ou de maladie professionnelle, la Cour de cassation considère, depuis le 20 janvier 2023, que la rente majorée versée à la victime après la reconnaissance d'une faute inexcusable de l'employeur ne répare pas le déficit fonctionnel permanent (lire sur AEF info). Joumana Frangié-Moukanas et Corinne Potier, avocates au cabinet Flichy Grangé, reviennent, dans un décryptage pour AEF info, sur les raisons et la portée de ce revirement. Elles soulignent que cette décision pose question lorsque la victime n'est plus en activité. C'est le cas du salarié à la retraite ayant été exposé à un risque professionnel durant sa carrière. Elle estiment que "c'est la question du régime de l'indemnisation des victimes d’accident et de maladies professionnelles en faute inexcusable qui est plus que jamais en débat".