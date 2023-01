L’IGESR, dans un rapport paru en janvier 2023, observe "une appropriation générale des résultats des évaluations nationales de CP et de CE1 par l’ensemble des professionnels concernés". L’accès aux résultats de celles de 6e s’avère "plus difficile". L’utilisation de ces résultats a "réaffirmé le rôle pédagogique de la circonscription" et a fait évoluer la manière de piloter des IEN. Toutefois, le rapport constate encore certaines difficultés dans cette "appropriation" par les directeurs, les professeurs et les inspecteurs. L’IGESR émet de nombreuses recommandations.