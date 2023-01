Dans un message vidéo diffusé au carrefour des gestions locales de l’eau à Rennes, le ministre de la Transition écologique et de la Cohésion des territoires appelle, mercredi 25 janvier, à repolitiser la gestion et le partage de l’eau. Esquissant aux côtés de Bérangère Couillard les grandes lignes du plan eau, qui doit être détaillé "dans les prochaines semaines", il a ajouté que des objectifs de sobriété seraient affirmés par territoire et par secteur.