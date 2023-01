Organiser des "ateliers prospectifs" réunissant les branches professionnelles et toutes les parties prenantes de l’Éducation nationale en vue de revoir la carte des formations et de l’adapter aux métiers de demain, telle est la démarche voulue "innovante" lancée par la région académique Auvergne Rhône Alpes. Après un premier atelier l’an passé sur le secteur des sciences et techniques industrielles, un nouvel atelier s’est tenu le 24 janvier 2022 à Clermont-Ferrand sur les métiers du BTP, auquel AEF info a assisté.