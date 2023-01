Depuis le 9 mai 2022, 11 millions de "Mon espace santé" ont été créés, le taux de refus est de moins de 2% (bilan Cnam)

Un bilan du déploiement de "mon espace santé" a été présenté le 9 juin 2022 aux membres du conseil de la Cnam . En décembre dernier Laura Létourneau, déléguée ministérielle à la santé numérique, avait indiqué que les nouveaux espaces santé devaient progressivement être généralisés entre janvier et mai 2022. Selon un bilan de la caisse, 11,2 millions d’espaces santé sont ouverts au 31 mai. Le taux d’opposition (opt-out) suite à l’envoi des notifications en février et mars serait de 1,48 %. Dix millions de messages sont échangés chaque mois via l’espace de confiance Messagerie sécurisée de santé.