C’est avec deux ans d’avance par rapport aux prévisions initiales que le projet Ingéplus sera déployé dans deux nouvelles académies à la rentrée prochaine, à savoir Clermont-Ferrand et Nantes. Lauréat de la deuxième vague de l’AAP NCU, ce projet vise à favoriser la poursuite d’étude d’élèves de BTS, ainsi que leur réussite en licence puis éventuellement en école d’ingénieur. Porté par Grenoble-INP-UGA, ce projet est expérimenté depuis 2019 dans les académies de Grenoble et Toulouse. Il sera évalué à mi-parcours par le jury NCU en mars prochain dans le cadre d’une procédure de "go-no go".