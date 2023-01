La décision a été rendue publique le 25 janvier 2023, lors de la séquence d’ouverture de la 18e édition de l’UHFP organisée à Cannes. "Nous avons décidé de prendre quelques semaines supplémentaires pour mener le travail, la concertation et les futurs ajustements des coûts-contrats initialement prévus en avril et qui seront donc prévus pour juillet 2023", a déclaré Carole Grandjean. La ministre chargée de l’Enseignement et de la Formation professionnels a aussi annoncé que France compétences et l’Afpa seront missionnés pour travailler sur l’évolution du système de certifications.