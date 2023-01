L’IH2EF lance, le 23 janvier 2023 et jusqu’à fin février, un appel à manifestation d’intérêt pour des contributions dans le cadre d’un prochain séminaire : "Piloter l’orientation à l’échelle du territoire", du 15 au 17 mai 2023 dans les locaux de l’IH2EF. Il se place dans "la continuité du colloque dédié au pilotage du bac-3/bac+3" de février 2022 (lire sur AEF info). Le séminaire reposera sur des travaux de recherche et sera organisé en trois thématiques :Le pilotage des organisations : proposer des espaces et des temps pour "encapaciter" les acteursDes acteurs et des rôles : traiter des synergies et des identités professionnelles. Quelles modalités pour la co-action/la co-éducation ?Conceptions du parcours des élèves et des étudiants : questionner les ingénieries des parcours. Quels ancrages intellectuels, méthodologiques et éthiques de l’accompagnement ?