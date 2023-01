"Je souhaite retravailler l’ADN de l’École autour de l’unité des sciences sociales" et "le corollaire à cette démarche consiste à repenser l’interdisciplinarité", souligne Romain Huret, nouveau président de l’EHESS, dans une interview à AEF info, le 25 janvier 2023. Internationalisation, encadrement de l’impact environnemental des activités de l’école, réforme statutaire… Il détaille les priorités de son mandat. Quant à la 2e phase du campus Condorcet, il précise avoir reçu des assurances quant à la localisation et la configuration du bâtiment qui sera "partagé entre l’EHESS et la FMSH". Il revient également sur l’interpellation d’une vingtaine d’étudiants sur le campus Condorcet, intervenue le 23 janvier dernier après une mobilisation contre la réforme des retraites.