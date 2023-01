L’Anact propose un nouveau serious game aux entreprises pour "lever le tabou" sur le sexisme au travail

"Apprendre à démasquer les différentes facettes du sexisme et identifier leurs composantes dans les situations de travail au quotidien, tout en créant un débat nécessaire entre collaborateurs et collaboratrices." C’est l’intention du serious game proposé par l’ Anact , baptisé "Sexisme sans façon", qui, à l’occasion de la journée des droits des femmes du 8 mars entend "lever les tabous sur le sexisme au travail". "Ce jeu immersif plonge 4 à 12 joueurs dans l’univers de la restauration. Guidées par un maître du jeu, quatre équipes s’affrontent pour remplir leurs commandes clients et ainsi obtenir le plus de points en répondant aux questions de connaissances et aux défis qui leur seront proposés", indique l’Anact. Hostile, bienveillant ou encore masqué, l’objectif du jeu est de déterminer le type de sexisme d’une situation de travail. Ce dernier est commercialisé sur le site de l’Anact.