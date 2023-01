"Une charge de travail énorme pèse sur les enseignants de lettres" : sur son site, le 23 janvier 2023, le Sgen-CFDT alerte sur les conditions de travail de ces personnels. Une des principales causes : "l’ambition démesurée des programmes tant dans la voie générale que technologique", entraînant un "rythme des apprentissages insoutenable pour de nombreux élèves et enseignants". Ces derniers sont parfois "contraints de basculer une partie des apprentissages de la classe vers la maison". Le Sgen demande alors "que soit définitivement actée une diminution du nombre de textes à étudier : un minimum de 16 textes (au lieu de 20) en voie générale et de 9 (au lieu de 12) en voie technologique". Le Sgen demande aussi un "aménagement de la nature des épreuves" du fait notamment qu’un "faible pourcentage d’élèves choisisse la dissertation" et car "la question de grammaire à l’oral n’a aucun sens".