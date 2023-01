"Je souhaite renforcer la position de l’Inserm comme pilote et organisateur de la recherche en santé en France", déclare Didier Samuel, doyen de la faculté de médecine de Paris-Saclay, devant la commission des affaires culturelles et de l’éducation de l’Assemblée, le 25 janvier 2023, en vue de sa nomination à la présidence de l’Inserm (1). L’organisme doit "réussir sa politique de site avec les CHU et les universités" et "définir une stratégie en tant qu’opérateur de programmes de recherche et opérateur de moyens", assure-t-il par ailleurs. Didier Samuel passe aussi de nombreux sujets en revue comme la LPR ou les PEPR.