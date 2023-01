Pour la troisième fois en plus d’une semaine, Gérald Darmanin a présenté ses vœux, mercredi 25 janvier 2023, à tous les agents du Miom. Le ministre de l'Intérieur a annoncé la multiplication par cinq du "budget consacré à la lutte contre les atteintes faites à l’enfance". Il a aussi évoqué les nombreuses échéances à venir pour cette année et 2024, qui n’ont "pas d’équivalent dans l’histoire du ministère de l’Intérieur". Il est revenu sur les chiffres de la délinquance pour l’année 2022 et notamment "l’augmentation des saisies des avoirs criminels".