"Il y a mon rôle institutionnel, et il y a la personne derrière. J’ai étudié et enseigné à l’étranger, j’incarne la dimension internationale de cette école, et je viens de dépasser les 60 ans. Cela correspond donc à un moment où il faut faire ce choix, prendre un dernier poste dans un contexte original et international, où je ferai quatre ou cinq années pour apporter une belle contribution", explique Frank Bournois, directeur général démissionnaire de l’ESCP Business school, au lendemain de l’annonce de son départ, fin février, après neuf ans en poste. "Je comprends que ma décision puisse surprendre de l’extérieur, mais mes collègues dirigeants de business schools savent que ce sont des postes exigeants, durs, pleins de gratifications et de satisfactions aussi, mais il y a un moment où il faut savoir décrocher."