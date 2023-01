À l’issue des réunions bilatérales qu’il mène actuellement avec les organisations syndicales et les employeurs publics, le ministre de la Transformation et de la Fonction publiques, Stanislas Guerini, lancera l’agenda social 2023 le 1er février à Nantes, à l’occasion d’une journée organisée par l’IRA de Nantes sur la transformation de l’action publique. Comme annoncé aux premières délégations syndicales reçues, cet agenda s’articulera autour de quatre blocs : parcours et rémunérations, dialogue social, protection sociale complémentaire et Fonction publique +.