Pégah Avokh est nommée directrice des ressources humaines de JLL France

JLL annonce le 25 janvier 2023 la nomination de Pégah Avokh comme directrice des ressources humaines France, Belgique, Luxembourg et des équipes "industriel et logistique" de la région Emea (Europe, Moyen Orient, Afrique). Elle devient à ce titre membre du comité de direction France de l’entreprise spécialisée dans le conseil en immobilier d’entreprise. Elle remplace Jean-Christophe Trastour, qui évolue vers de nouvelles fonctions au sein du groupe et rejoint les équipes Business Development.