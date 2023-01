Le groupe des Écoles Centrale (GEC) propose un concours universitaire commun à destination des étudiants titulaires d’une licence scientifique ou d’un bachelor pour intégrer leurs cycles ingénieurs, à partir de la session 2023, indique-t-il dans un communiqué de presse le 24 janvier 2023. Pour les Écoles Centrale, "l’ouverture de ce concours commun répond aux besoins de l’intérêt général et en particulier des entreprises en diversifiant l’origine académique de ses élèves". Les six écoles - CentraleSupélec, Centrale Lyon, Centrale Nantes, Centrale Méditerranée et Centrale Casablanca - proposent un total de 120 places. Le recrutement pour le concours universitaire s’effectue sur épreuves orales après une présélection sur dossier. Les inscriptions sont en cours jusqu’au 10 mars 2023. Les frais de dossier s’élèvent à 110 euros et les frais d’épreuves à 190 euros.