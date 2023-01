Numérique dans l’éducation : le MEN prépare sa "doctrine technique"

La "doctrine technique du numérique dans l’éducation", qui fait l’objet d’un appel à commentaires public ouvert jusqu’à la fin du mois, sera étudiée en CSE du jeudi 26 janvier 2023. Le MEN souhaite avec ce document, destiné à évoluer, disposer d’un "cadre d’architecture et de règles communes" qui constituera "un ensemble lisible et structuré de services numériques éducatifs accessibles simplement et interopérables". Cette doctrine a vocation à servir aux usagers finaux acteurs de l’éducation, aux porteurs de projets, aux collectivités, aux académies, aux éditeurs, aux intégrateurs, etc.