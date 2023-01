Le nombre de demandeurs d’emploi en catégories A, B, C diminue de 0,8 % au quatrième trimestre 2022 et de 5,2 % sur un an, indiquent la Dares et Pôle emploi dans leurs statistiques trimestrielles publiées mercredi 25 janvier 2023. La baisse est plus marquée pour les chômeurs de catégorie A (-9,4 % sur un an). Au contraire, le nombre de demandeurs d’emploi en catégorie B croît (+8,8 % sur un an). Au quatrième trimestre 2022, en France métropolitaine, le nombre de personnes inscrites à Pôle emploi et tenues de rechercher un emploi s’établit à 5 113 400.