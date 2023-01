Révision des contrats signés avec les bailleurs sociaux à l’été dernier au plus fort de la crise énergétique, application du bouclier énergie, cadre des prochains appels d’offres… Des représentants d’Engie, EDF et Total Énergies ont répondu aux questions des députés de la commission des finances le 25 janvier. Ils indiquent notamment que les prix des contrats déjà signés dans le cadre de marchés publics ne sont pas modifiables et qu’ils attendent des attestations de la part de nombreux bailleurs pour lancer l’application du bouclier tarifaire sur les dépenses engagées au second semestre 2022.