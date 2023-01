Dans un rapport publié mercredi 25 janvier 2023, la Cour des comptes juge que la métropole du Grand Paris, créée le 1er janvier 2016, "peine à s’affirmer" dans l’exercice de ses missions les plus stratégiques. La MGP n’est par exemple "pas parvenue" à arrêter son plan métropolitain de l’habitat et de l’hébergement. Ce qui l'"empêche" de devenir l’acteur "stratégique" de ces sujets sur son territoire. Quant à son projet de Scot, il est "insuffisamment prescriptif et territorialisé", écrit la Cour. Pour qui une réforme de l’organisation territoriale du Grand Paris "s’impose."