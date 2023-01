Dans un rapport rendu public ce mardi 24 janvier, le HCJP plaide pour le maintien du statu quo sur le vote des résolutions "Say on climate" lors des assemblées générales. L’instance estime qu’une modification du cadre législatif n’est pas nécessaire et propose l’adoption de recommandations (soft law) destinées à introduire le principe de la possibilité de ces résolutions climat. Elle préconise également la mise en place d’un cadre général, en particulier s’agissant de l’information à délivrer aux actionnaires sollicités pour exprimer leur avis consultatif.