Enedis et la FNCCR indiquent, mardi 24 janvier 2023, avoir élaboré un modèle national de convention pour faciliter le déploiement d'équipements de sécurité et d'objets connectés sur les poteaux du réseau électrique. Une "mutualisation du réseau public de distribution d’électricité d’autant plus attendue" que les collectivités locales "cherchent à s’appuyer au maximum sur les infrastructures déjà existantes pour préserver l’environnement", assurent les deux structures.