Le projet de loi retraite, qui sera examiné à compter du 30 janvier en commission des Affaires sociales à l’Assemblée nationale, prévoit de revaloriser les petites pensions des retraités actuels. Une opération qui pourrait s’avérer complexe, reconnaît le ministre du Travail devant les députés le 23 janvier dernier. Elle nécessitera des adaptations informatiques "pour prendre en compte la connaissance variable des carrières passées et permettre des premiers versements dès septembre 2023, et l’intégralité au plus tard en septembre 2024", "avec une rétroactivité au 1er septembre 2023".